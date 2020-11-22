Двукратный чемпион НБА Рондо продолжит карьеру в "Атланте"

ТАСС, 22 ноября. Разыгрывающий защитник Рэджон Рондо продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Атланта". Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

Соглашение с 34-летним игроком будет рассчитано на два года. За это время он заработает $15 млн.

Ранее Рондо отказался от опции продления контракта на один сезон с "Лос-Анджелес Лейкерс" и стал неограниченно свободным агентом. Опция подразумевала зарплату $2,69 млн.

В минувшем сезоне Рондо в среднем набирал 8,9 очка, 6,6 передачи и 4,3 подбора в 16 матчах плей-офф, включая 19 очков в шестой игре финала НБА, когда "Лейкерс" победили "Майами" и стали чемпионами. В 48 играх регулярного сезона он набирал в среднем 7,1 очка, 5,0 передачи, 3,0 подбора.

Рондо был выбран на драфте НБА в 2006 году "Финиксом" и сразу обменян в "Бостон". В 2018 году подписал контракт с "Лейкерс". Становился чемпионом НБА с "Бостоном" (2007/08) и "Лейкерс" (2019/20).