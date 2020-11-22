СМИ: перенесенный боксерский бой между Ковалевым и Баррерой может пройти 30 января

ТАСС, 22 ноября. Бой между российским боксером Сергеем Ковалевым и кубинцем Салливаном Баррерой может состояться 30 января 2021 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста издания The Athletic Майка Коппинджера.

Место проведения боя не указывается. Ковалев должен был провести поединок с Баррерой 25 апреля в США, однако бой был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В активе 37-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Россиянин в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Ковалев владел титулом чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии WBO - в 2013-2016, 2017-2018 и 2019 годах.

Баррера, которому 38 лет, провел 25 поединков, одержав 22 победы (14 нокаутом) и потерпев три поражения.