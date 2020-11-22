Валентина Шевченко победила Дженнифер Майю и защитила титул UFC

ТАСС, 22 ноября. Представительница Киргизии Валентина Шевченко победила бразильянку Дженнифер Майю единогласным решением судей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Валентина и Антонина Шевченко выступят на одном турнире UFC

Боевые сестры. Валентина и Антонина Шевченко выступят на одном турнире UFC

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Шевченко провела четвертую подряд защиту титула в наилегчайшем весе. В активе 32-летней Шевченко 20 побед и три поражения в смешанных единоборствах (ММА). В послужном списке Майи 18 побед и семь поражений.

На этом же турнире старшая сестра спортсменки Антонина Шевченко одержала победу над бразильянкой Арианой Липски техническим нокаутом во втором раунде.

Гонконгский боец российского происхождения Саша Палатников победил американца Луиса Коси техническом нокаутом в третьем раунде. Для 31-летнего Палатникова этот бой стал первым в UFC.