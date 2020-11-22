Российский боксер Липинец проведет следующий поединок в феврале или марте

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Липинец проведет следующий поединок в феврале или начале марта. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Алекс Вайсфельд.

"Бой намечается на конец февраля - начало марта. Соперник определится после боя Эррол Спенс - Дэнни Гарсия. Возможен бой с Шоном Портером, но это только в переговорной стадии", - сказал собеседник агентства.