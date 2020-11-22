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Бокс

Российский боксер Липинец проведет следующий поединок в феврале или марте

Соперник определится после боя Эррол Спенс - Дэнни Гарсия
Сергей Липинец EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Сергей Липинец
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Липинец проведет следующий поединок в феврале или начале марта. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Алекс Вайсфельд.

"Бой намечается на конец февраля - начало марта. Соперник определится после боя Эррол Спенс - Дэнни Гарсия. Возможен бой с Шоном Портером, но это только в переговорной стадии", - сказал собеседник агентства.

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Россиянин в конце октября провел претендентский бой за титул Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе с канадцем Кастио Клейтоном. Поединок завершился вничью.

Титул временного чемпиона мира позволил бы россиянину провести бой против обладателя регулярного пояса, которым является американец Спенс. 5 декабря он проведет бой против соотечественника Гарсии.

В послужном списке 31-летнего Липинца 16 побед (12 нокаутом), одна ничья и одно поражение.

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