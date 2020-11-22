{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Дебют Черноусова за сборную Швейцарии по лыжным гонкам откладывается

Российский лыжник еще не получил гражданство этой страны
Илья Черноусов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Илья Черноусов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дебют бронзового призера сочинской Олимпиады Ильи Черноусова за сборную Швейцарии откладывается, российский лыжник еще не получил гражданство этой страны. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжного спорта Швейцарии.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в мае разрешила Черноусову выступать за сборную Швейцарии, однако процесс предоставления ему гражданства страны до сих пор не завершен. Спортсмен, которому 7 августа исполнилось 34 года, подтвердил желание выступать за новую сборную, в его планах - попасть в состав швейцарской команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

"У нас нет новой информации о предоставлении Черноусову гражданства Швейцарии, - сообщили в федерации. - В составе сборной страны на этап Кубка мира в Руке/Куусамо его нет".

Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 27 ноября в Финляндии.

Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, на Играх в Сочи она завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двух дочерей.

Теги
ШвейцарияЗимние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Ешеев переизбран на пост президента Российской федерации стрельбы из лука
Он был единственным кандидатом на этот пост
Читать полностью