Дебют Черноусова за сборную Швейцарии по лыжным гонкам откладывается

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дебют бронзового призера сочинской Олимпиады Ильи Черноусова за сборную Швейцарии откладывается, российский лыжник еще не получил гражданство этой страны. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжного спорта Швейцарии.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в мае разрешила Черноусову выступать за сборную Швейцарии, однако процесс предоставления ему гражданства страны до сих пор не завершен. Спортсмен, которому 7 августа исполнилось 34 года, подтвердил желание выступать за новую сборную, в его планах - попасть в состав швейцарской команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

"У нас нет новой информации о предоставлении Черноусову гражданства Швейцарии, - сообщили в федерации. - В составе сборной страны на этап Кубка мира в Руке/Куусамо его нет".

Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 27 ноября в Финляндии.

Супругой Черноусова является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, на Играх в Сочи она завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двух дочерей.