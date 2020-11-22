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ММА

Бой за титул чемпиона UFC между Яном и Стерлингом может быть перенесен

Ранее поединок планировалось провести 12 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе
Петр Ян Александр Щербак/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом может быть перенесен. Об этом источник сообщил ТАСС.

По словам главы промоушена Дэйны Уайта, бой планировалось провести 12 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.

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"Бой может быть перенесен. С визой у Петра все в порядке, есть другие вопросы, - сказал собеседник агентства. - Дат на данный момент нет, они не обсуждались. Ожидаем решения UFC".

Яну 27 лет, он стал чемпионом UFC в легчайшем весе 13 июля, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В активе 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). 31-летний Стерлинг одержал 19 побед и потерпел три поражения.

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