Бой за титул чемпиона UFC между Яном и Стерлингом может быть перенесен

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом может быть перенесен. Об этом источник сообщил ТАСС.

По словам главы промоушена Дэйны Уайта, бой планировалось провести 12 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.