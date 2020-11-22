ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" и закончил первый круг РПЛ лидером турнирной таблицы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в домашнем матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе ЦСКА отличился Арнор Сигурдсон (5-я минута). У "Сочи" гол забил Никита Бурмистров (23). На 28-й минуте полузащитник Артур Юсупов вывел "Сочи" вперед, но взятие ворот было отменено после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

"Сочи" прервал пятиматчевую победную серию ЦСКА в РПЛ. Московский клуб набрал 32 очка в 15 матчах и завершил первый круг чемпионата на первом месте в турнирной таблице. "Сочи" идет пятым, имея в активе 24 очка.

В следующем туре ЦСКА 29 ноября в гостях сыграет против казанского "Рубина", "Сочи" в этот же день на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".