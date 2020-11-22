ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" и закончил первый круг РПЛ лидером турнирной таблицы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в домашнем матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе ЦСКА отличился Арнор Сигурдсон (5-я минута). У "Сочи" гол забил Никита Бурмистров (23). На 28-й минуте полузащитник Артур Юсупов вывел "Сочи" вперед, но взятие ворот было отменено после использования системы видеоассистента рефери (VAR).
"Сочи" прервал пятиматчевую победную серию ЦСКА в РПЛ. Московский клуб набрал 32 очка в 15 матчах и завершил первый круг чемпионата на первом месте в турнирной таблице. "Сочи" идет пятым, имея в активе 24 очка.
В следующем туре ЦСКА 29 ноября в гостях сыграет против казанского "Рубина", "Сочи" в этот же день на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|15
|10
|2
|3
|28-11
|32
|2
|Зенит
|15
|9
|4
|2
|32-12
|31
|3
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|4
|Динамо
|15
|8
|3
|4
|21-12
|27
|5
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|23-21
|24
|6
|Ахмат
|15
|7
|3
|5
|19-18
|24
|7
|Локомотив
|15
|7
|3
|5
|16-16
|24
|8
|Ростов
|14
|7
|2
|5
|16-15
|23
|9
|Краснодар
|15
|6
|3
|6
|24-18
|21
|10
|Рубин
|14
|6
|3
|5
|21-20
|21
|11
|Урал
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|17-27
|13
|13
|Тамбов
|15
|3
|3
|9
|11-18
|12
|14
|Химки
|14
|3
|3
|8
|15-25
|12
|15
|Ротор
|14
|1
|4
|9
|7-23
|7
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7