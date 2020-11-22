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Футбол в России

ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" и закончил первый круг РПЛ лидером турнирной таблицы

Встреча завершилась со счетом 1:1
Игроки ЦСКА Арнор Сигурдссон и "Сочи" Сергей Терехов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Арнор Сигурдссон и "Сочи" Сергей Терехов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" со счетом 1:1 в домашнем матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе ЦСКА отличился Арнор Сигурдсон (5-я минута). У "Сочи" гол забил Никита Бурмистров (23). На 28-й минуте полузащитник Артур Юсупов вывел "Сочи" вперед, но взятие ворот было отменено после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

"Сочи" прервал пятиматчевую победную серию ЦСКА в РПЛ. Московский клуб набрал 32 очка в 15 матчах и завершил первый круг чемпионата на первом месте в турнирной таблице. "Сочи" идет пятым, имея в активе 24 очка.

В следующем туре ЦСКА 29 ноября в гостях сыграет против казанского "Рубина", "Сочи" в этот же день на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА15102328-1132
2Зенит1594232-1231
3Спартак1585225-1629
4Динамо1583421-1227
5Сочи1566323-2124
6Ахмат1573519-1824
7Локомотив1573516-1624
8Ростов1472516-1523
9Краснодар1563624-1821
10Рубин1463521-2021
11Урал1436511-1515
12Арсенал1534817-2713
13Тамбов1533911-1812
14Химки1433815-2512
15Ротор141497-237
16Уфа141498-277
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