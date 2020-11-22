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Зимние олимпийские виды спорта

Двукратный чемпион мира Устюгов пропустит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

По словам тренера российского спортсмена Маркуса Крамера, в начале сбора в финском Муонио лыжник заболел, поэтому тренировался только неделю
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в финской Руке. Об этом ТАСС сообщил тренер российского спортсмена Маркус Крамер.

В воскресенье Устюгов принял участие в контрольном старте на сборе в финском Муонио. В гонке на 15 км свободным стилем он занял 30-е место.

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"В начале сбора он заболел, поэтому тренировался только неделю, - сказал Крамер. - В Руке он стартовать не будет, мы готовим его к этапу в Давосе".

Специалист отметил, что болезнь Устюгова не была вызвана коронавирусной инфекцией.

Этап Кубка мира в Руке пройдет с 27 по 29 ноября. После лыжники должны были выступить в Лиллехаммере, однако норвежский этап был отменен из-за пандемии коронавируса. Давос пока не отказывался от проведения этапа Кубка мира, он должен пройти с 12 по 13 декабря.

Устюгову 28 лет, обе победы на чемпионате мира он одержал в 2017 году. На его счету также пять серебряных и одна бронзовая награда турнира. В сезоне-2016/17 он стал победителем многодневной гонки" Тур де Ски".

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