Ешеев переизбран на пост президента Российской федерации стрельбы из лука

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Владимир Ешеев единогласно переизбран на пост президента Российской федерации стрельбы из лука. Об этом он сообщил ТАСС.

62-летний Ешеев был единственным кандидатом.

"Сегодня в здании Олимпийского комитета России состоялась отчетно-выборная конференция нашей федерации. Большинство делегатов принимали участие в ее работе в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. На пост президента была выдвинута только моя кандидатура. Участники конференции единогласно проголосовали за то, чтобы я руководил Российской федерацией стрельбы из лука до Олимпийских игр 2024 года в Париже", - сказал Ешеев.

Ешеев также является членом исполкома Международной федерации стрельбы из лука. Он занимает пост президента российской федерации этого вида спорта с 1996 года. В качестве спортсмена он становился бронзовым призером Олимпийских игр 1988 года и чемпионом мира 1987 года.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро женская сборная России по стрельбе из лука выиграла серебро.