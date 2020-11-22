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Летние олимпийские виды спорта

Ешеев переизбран на пост президента Российской федерации стрельбы из лука

Он был единственным кандидатом на этот пост
Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Владимир Ешеев единогласно переизбран на пост президента Российской федерации стрельбы из лука. Об этом он сообщил ТАСС.

62-летний Ешеев был единственным кандидатом.

"Сегодня в здании Олимпийского комитета России состоялась отчетно-выборная конференция нашей федерации. Большинство делегатов принимали участие в ее работе в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. На пост президента была выдвинута только моя кандидатура. Участники конференции единогласно проголосовали за то, чтобы я руководил Российской федерацией стрельбы из лука до Олимпийских игр 2024 года в Париже", - сказал Ешеев.

Ешеев также является членом исполкома Международной федерации стрельбы из лука. Он занимает пост президента российской федерации этого вида спорта с 1996 года. В качестве спортсмена он становился бронзовым призером Олимпийских игр 1988 года и чемпионом мира 1987 года.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро женская сборная России по стрельбе из лука выиграла серебро.

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РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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