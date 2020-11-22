Загитова упала с тройного лутца в показательной программе на Гран-при Москвы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Загитова с падением исполнила показательную программу, посвященную балетному хореографу спортсменки и других фигуристок группы Этери Тутберидзе, матери Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, ушедшей из жизни в августе прошлого года. С показательным выступлением Загитова выступила на этапе серии Гран-при в Москве.
Загитова чисто сделала тройной флип, тройной лутц, но не смогла приземлить еще один тройной лутц.
Позднее в воскресенье 18-летняя спортсменка выступит с новым показательным номером "Эсмеральда", с которым уже выступала 8 ноября в шоу "Влюбленные в фигурное катание".
Загитова приостановила карьеру в декабре прошлого года. Ранее ТАСС сообщал, что фигуристка не планирует участвовать в соревнованиях до конца нынешнего года.