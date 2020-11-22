Загитова упала с тройного лутца в показательной программе на Гран-при Москвы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Алина Загитова с падением исполнила показательную программу, посвященную балетному хореографу спортсменки и других фигуристок группы Этери Тутберидзе, матери Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, ушедшей из жизни в августе прошлого года. С показательным выступлением Загитова выступила на этапе серии Гран-при в Москве.

Загитова чисто сделала тройной флип, тройной лутц, но не смогла приземлить еще один тройной лутц.