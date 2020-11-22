Главный тренер "Сочи" Федотов выразил восхищение игрой вратаря ЦСКА Акинфеева

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов восхищен игрой голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Федотов рассказал в эфире телеканала "Матч Премьер" .

ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" и закончил первый круг РПЛ лидером турнирной таблицы

"То, что мы планировали, посмотрев ЦСКА, мы использовали. Очень обидно, что не набрали три очка. Остается восхищаться мастерством Игоря [Акинфеева], такие мячи вытаскивать. Вспоминаю матч с "Оренбургом", когда он вытаскивал мяч из-под перекладины", - сказал Федотов.

"Сочи" прервал пятиматчевую победную серию ЦСКА в РПЛ. Московский клуб набрал 32 очка в 15 матчах и завершил первый круг чемпионата на первом месте в турнирной таблице. "Сочи" идет пятым, имея в активе 24 очка.

В следующем туре ЦСКА 29 ноября в гостях сыграет против казанского "Рубина", "Сочи" в этот же день на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".