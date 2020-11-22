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Фигурное катание

Бутырская призвала не критиковать Трусову за неудачное выступление на Гран-при России

Фигуристка не попала в число призеров Гран-при России, упав в произвольной программе с четырех прыжков
Мария Бутырская Антон Новодережкин/ТАСC
Описание
Мария Бутырская
© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Фигуристке Александре Трусовой после перехода к новому тренеру необходимо время на адаптацию, ее не стоит критиковать за неудачное выступление на Гран-при России. Такое мнение ТАСС высказала чемпионка мира Мария Бутырская.

Трусова не попала в число призеров Гран-при России, в субботу в произвольной программе она упала с четверных сальхова, лутца и тулупа и с тройного лутца. В итоге она заняла четвертое место. Победу одержала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. В межсезонье 16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.

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"Я никогда не буду говорить гадости про спортсменов, - сказала Бутырская. - Тем более Саше еще нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям после перехода. Сейчас она очень много внимания уделяет скольжению, женственности. Если раньше она была как солдатик - катала от прыжка к прыжку, то сейчас ее программа стала более женственной, интересной".

"Да, пока сыровато, не скатанно, были падения, но не надо критиковать девочку. Пусть этот прокат будет худшим в ее жизни. Саша - боец, у нее все получится. Вчерашний старт - не главный в жизни", - добавила она.

Трусова является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года.

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