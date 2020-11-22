Бутырская призвала не критиковать Трусову за неудачное выступление на Гран-при России

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Фигуристке Александре Трусовой после перехода к новому тренеру необходимо время на адаптацию, ее не стоит критиковать за неудачное выступление на Гран-при России. Такое мнение ТАСС высказала чемпионка мира Мария Бутырская.

Трусова не попала в число призеров Гран-при России, в субботу в произвольной программе она упала с четверных сальхова, лутца и тулупа и с тройного лутца. В итоге она заняла четвертое место. Победу одержала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. В межсезонье 16-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.