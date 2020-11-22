Стал известен состав сборной России на первый этап КМ по лыжным гонкам

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Александр Большунов и Наталья Непряева вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в финской Руке. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжных гонок России.

Первый в новом сезоне этап Кубка мира пройдет с 27 по 29 ноября, в мужской и женской частях соревнований пройдут по три гонки - спринт, гонка с раздельным стартом и гонка преследования.