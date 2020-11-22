Стал известен состав сборной России на первый этап КМ по лыжным гонкам

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Александр Большунов и Наталья Непряева вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в финской Руке. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжных гонок России.
Первый в новом сезоне этап Кубка мира пройдет с 27 по 29 ноября, в мужской и женской частях соревнований пройдут по три гонки - спринт, гонка с раздельным стартом и гонка преследования.
В состав женской команды вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова. В состав мужской - Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов пропустит первый этап, его тренер Маркус Крамер ранее сообщил ТАСС, что лыжник переболел перед началом заключительного предсезонного сбора.
Большунов является действующим победителем Кубка мира, Непряева - лучшая из российских лыжниц прошлого сезона - третье место в общем зачете Кубка мира.