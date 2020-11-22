Главный тренер "Барыса" назвал драку на тренировке команды рабочим моментом

ТАСС, 22 ноября. Главный тренер "Барыса" из Нур-Султана Юрий Михайлис назвал драку на тренировке между хоккеистами Джесси Блэкером и Никитой Клещенко рабочим моментом. Об этом Михайлис рассказал на пресс-конференции.

В субботу о драке сообщил портал vesti.kz. По информации издания, канадский защитник получил перелом челюсти. В воскресенье "Барыс" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде проиграл "Салавату Юлаеву" со счетом 1:4.

"Это рабочая обстановка, это хоккей, эмоции. Без таких моментов не проходит не только у нас, бывают и в других командах такие столкновения, споры. Джесси у нас получил травму и остался дома, Клещенко тоже дома, у него температура. Будем ждать, когда они поправятся", - сказал Михайлис.

"Барыс" после 25 игр набрал 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда из Нур-Султана 24 ноября на выезде сыграет со СКА.