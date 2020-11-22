Эксперт: ошибка лайнсмена привела к затяжке времени после гола "Сочи" в ворота ЦСКА

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Ошибка линейного арбитра в матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между ЦСКА и "Сочи" привела к длительной затяжке игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

На 28-й минуте встречи полузащитник Артур Юсупов при счете 1:1 вывел "Сочи" вперед, но взятие ворот было отменено из-за офсайда после использования системы видеоассистента рефери.

"Вне игры было, гол отменен правильно. Но здесь явная ошибка помощника [главного судьи Павла] Кукуяна на линии, который сразу не зафиксировал офсайд, и дело закончилось 10-минутным разбирательством. Такое действие судьи на линии без внимания оставлять нельзя, оно должно быть рассмотрено экспертно-судейской комиссией", - сказал Бартфельд.