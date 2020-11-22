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Фигурное катание

Загитова чисто исполнила тройные лутц и флип во втором показательном номере в Москве

Россиянка выступила с программой "Эсмеральда"
Алина Загитова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова чисто выполнила тройные лутц и флип во втором показательном номере на этапе серии Гран-при в Москве. Россиянка выступила с номером "Эсмеральда".

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С этим номером Загитова уже выступала 8 ноября в шоу "Влюбленные в фигурное катание".

Ранее в воскресенье спортсменка представила показательную программу, посвященную балетному хореографу спортсменки и других фигуристок группы Этери Тутберидзе, матери Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой, ушедшей из жизни в августе прошлого года.

Загитова приостановила карьеру в декабре прошлого года. Ранее ТАСС сообщал, что фигуристка не планирует участвовать в соревнованиях до конца нынешнего года.

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