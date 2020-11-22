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Футбол в России

"Ротор" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Футболисты волгоградского "Ротора" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0 в домашнем матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Лучшим игроком матча был признан защитник "Урала" Владимир Рыков. "Ротор" и "Урал" провели первый очный матч с марта 2013 года. Команды тогда выступали в Футбольной национальной лиге, их последняя встреча также завершилась вничью - 1:1. В высшем дивизионе чемпионата России "Ротор" и "Урал" в предыдущий раз играли друг с другом в 1996 году (клуб из Екатеринбурга тогда назывался "Уралмаш"), в том сезоне "Ротор" дважды одержал победу - 4:2 и 2:1.

"Ротор" впервые в сезоне набрал очки на своем поле. В первых 15 турах команда провела восемь домашних матчей, в которых потерпела семь поражений.

В турнирной таблице "Урал" занимает 11-е место, набрав 16 очков. "Ротор" находится в зоне вылета и занимает 15-е место с 8 очками. От 14-й строчки, которая дает право сыграть в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне РПЛ, волгоградскую команду отделяют четыре очка.

В следующем туре "Урал" примет "Сочи", а "Ротор" в гостях сыграет с московским "Спартаком". Оба матча пройдут 29 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА15102328-1132
2Зенит1594232-1231
3Спартак1585225-1629
4Динамо1583421-1227
5Сочи1566323-2124
6Ахмат1573519-1824
7Локомотив1573516-1624
8Ростов1472516-1523
9Краснодар1563624-1821
10Рубин1463521-2021
11Урал1537511-1516
12Арсенал1534817-2713
13Тамбов1533911-1812
14Химки1433815-2512
15Ротор151597-238
16Уфа141498-277

 

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