"Ротор" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 22 ноября. Футболисты волгоградского "Ротора" сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 0:0 в домашнем матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).
Лучшим игроком матча был признан защитник "Урала" Владимир Рыков. "Ротор" и "Урал" провели первый очный матч с марта 2013 года. Команды тогда выступали в Футбольной национальной лиге, их последняя встреча также завершилась вничью - 1:1. В высшем дивизионе чемпионата России "Ротор" и "Урал" в предыдущий раз играли друг с другом в 1996 году (клуб из Екатеринбурга тогда назывался "Уралмаш"), в том сезоне "Ротор" дважды одержал победу - 4:2 и 2:1.
"Ротор" впервые в сезоне набрал очки на своем поле. В первых 15 турах команда провела восемь домашних матчей, в которых потерпела семь поражений.
В турнирной таблице "Урал" занимает 11-е место, набрав 16 очков. "Ротор" находится в зоне вылета и занимает 15-е место с 8 очками. От 14-й строчки, которая дает право сыграть в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне РПЛ, волгоградскую команду отделяют четыре очка.
В следующем туре "Урал" примет "Сочи", а "Ротор" в гостях сыграет с московским "Спартаком". Оба матча пройдут 29 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|15
|10
|2
|3
|28-11
|32
|2
|Зенит
|15
|9
|4
|2
|32-12
|31
|3
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|4
|Динамо
|15
|8
|3
|4
|21-12
|27
|5
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|23-21
|24
|6
|Ахмат
|15
|7
|3
|5
|19-18
|24
|7
|Локомотив
|15
|7
|3
|5
|16-16
|24
|8
|Ростов
|14
|7
|2
|5
|16-15
|23
|9
|Краснодар
|15
|6
|3
|6
|24-18
|21
|10
|Рубин
|14
|6
|3
|5
|21-20
|21
|11
|Урал
|15
|3
|7
|5
|11-15
|16
|12
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|17-27
|13
|13
|Тамбов
|15
|3
|3
|9
|11-18
|12
|14
|Химки
|14
|3
|3
|8
|15-25
|12
|15
|Ротор
|15
|1
|5
|9
|7-23
|8
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7