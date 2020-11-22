"Ротор" и "Урал" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Лучшим игроком матча был признан защитник "Урала" Владимир Рыков. "Ротор" и "Урал" провели первый очный матч с марта 2013 года. Команды тогда выступали в Футбольной национальной лиге, их последняя встреча также завершилась вничью - 1:1. В высшем дивизионе чемпионата России "Ротор" и "Урал" в предыдущий раз играли друг с другом в 1996 году (клуб из Екатеринбурга тогда назывался "Уралмаш"), в том сезоне "Ротор" дважды одержал победу - 4:2 и 2:1.

"Ротор" впервые в сезоне набрал очки на своем поле. В первых 15 турах команда провела восемь домашних матчей, в которых потерпела семь поражений.

В турнирной таблице "Урал" занимает 11-е место, набрав 16 очков. "Ротор" находится в зоне вылета и занимает 15-е место с 8 очками. От 14-й строчки, которая дает право сыграть в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне РПЛ, волгоградскую команду отделяют четыре очка.

В следующем туре "Урал" примет "Сочи", а "Ротор" в гостях сыграет с московским "Спартаком". Оба матча пройдут 29 ноября.