СМИ: "Динамо" не заинтересовано в приобретении футболиста сборной России Черышева

ТАСС, 22 ноября. Московский футбольный клуб "Динамо" не заинтересован в приобретении полузащитника испанской "Валенсии" и сборной России Дениса Черышева. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс" .

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Ранее портал Fichajes сообщил, что Черышев желает со временем перейти в "Динамо" и завершить там карьеру. Отмечалось, что отец футболиста Дмитрий Черышев начал переговоры с московским клубом.

Однако, по данным источника, на данный момент "Динамо" не заинтересовано в приглашении 29-летнего Черышева. Клуб доверяет Даниилу Лесовому, который играет на той же позиции.

Черышев является воспитанником мадридского "Реала", также он выступал за испанские "Вильярреал" и "Севилью". В текущем сезоне он провел за "Валенсию" четыре матча и сделал одну голевую передачу. В составе сборной России в его активе 30 матчей и 12 голов.