Дубль Байрамяна принес "Ростову" победу над "Рубином" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. "Ростов" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 2:0 в гостевом матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" и закончил первый круг РПЛ лидером турнирной таблицы

Дубль оформил Хорен Байрамян (55-я и 76-я минуты). Второй гол "Ростова" сначала был отменен, так как ассистент главного арбитра зафиксировал офсайд у Байрамяна, но после использования системы видеоассистента рефери мяч был засчитан. Полузащитник "Ростова" в сезоне-2018/19 на правах аренды выступал за "Рубин".

В середине первого тайма травму получил лучший бомбардир "Ростова" в этом сезоне японский полузащитник Кенто Хасимото. Вместо него на поле вышел Данил Глебов, который сделал голевую передачу в эпизоде с первым забитым мячом.

Норвежский полузащитник "Ростова" Матиас Норманн сыграл первый матч за "Ростов" с 4 октября. Тогда в матче с "Сочи" (2:4) он получил красную карточку, но после отбытой дисквалификации не принимал участия в играх из-за травмы. Во встрече с "Рубином" он получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне РПЛ, поэтому он пропустит матч следующего тура чемпионата.

В турнирной таблице РПЛ "Ростов" поднялся на пятое место, набрав 26 очков. "Рубин" с 21 очком располагается на 10-й строчке.

В следующем туре "Ростов" 28 ноября примет московское "Динамо", "Рубин" днем позже на своем поле сыграет с московским ЦСКА.