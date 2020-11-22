Дубль Байрамяна принес "Ростову" победу над "Рубином" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. "Ростов" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 2:0 в гостевом матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль оформил Хорен Байрамян (55-я и 76-я минуты). Второй гол "Ростова" сначала был отменен, так как ассистент главного арбитра зафиксировал офсайд у Байрамяна, но после использования системы видеоассистента рефери мяч был засчитан. Полузащитник "Ростова" в сезоне-2018/19 на правах аренды выступал за "Рубин".
В середине первого тайма травму получил лучший бомбардир "Ростова" в этом сезоне японский полузащитник Кенто Хасимото. Вместо него на поле вышел Данил Глебов, который сделал голевую передачу в эпизоде с первым забитым мячом.
Норвежский полузащитник "Ростова" Матиас Норманн сыграл первый матч за "Ростов" с 4 октября. Тогда в матче с "Сочи" (2:4) он получил красную карточку, но после отбытой дисквалификации не принимал участия в играх из-за травмы. Во встрече с "Рубином" он получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне РПЛ, поэтому он пропустит матч следующего тура чемпионата.
В турнирной таблице РПЛ "Ростов" поднялся на пятое место, набрав 26 очков. "Рубин" с 21 очком располагается на 10-й строчке.
В следующем туре "Ростов" 28 ноября примет московское "Динамо", "Рубин" днем позже на своем поле сыграет с московским ЦСКА.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|ЦСКА
|15
|10
|2
|3
|28-11
|32
|2
|Зенит
|15
|9
|4
|2
|32-12
|31
|3
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|4
|Динамо
|15
|8
|3
|4
|21-12
|27
|5
|Ростов
|15
|8
|2
|5
|18-15
|26
|6
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|23-21
|24
|7
|Ахмат
|15
|7
|3
|5
|19-18
|24
|8
|Локомотив
|15
|7
|3
|5
|16-16
|24
|9
|Краснодар
|15
|6
|3
|6
|24-18
|21
|10
|Рубин
|15
|6
|3
|6
|21-22
|21
|11
|Урал
|15
|3
|7
|5
|11-15
|16
|12
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|17-27
|13
|13
|Тамбов
|15
|3
|3
|9
|11-18
|12
|14
|Химки
|14
|3
|3
|8
|15-25
|12
|15
|Ротор
|15
|1
|5
|9
|7-23
|8
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7