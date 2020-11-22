{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дубль Байрамяна принес "Ростову" победу над "Рубином" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Ростова" Денис Терентьев и "Рубина" Илья Самошников Егор Алеев/ТАСС
Описание
Футболисты "Ростова" Денис Терентьев и "Рубина" Илья Самошников
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. "Ростов" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 2:0 в гостевом матче 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

На эту тему
ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" и закончил первый круг РПЛ лидером турнирной таблицы

Дубль оформил Хорен Байрамян (55-я и 76-я минуты). Второй гол "Ростова" сначала был отменен, так как ассистент главного арбитра зафиксировал офсайд у Байрамяна, но после использования системы видеоассистента рефери мяч был засчитан. Полузащитник "Ростова" в сезоне-2018/19 на правах аренды выступал за "Рубин".

В середине первого тайма травму получил лучший бомбардир "Ростова" в этом сезоне японский полузащитник Кенто Хасимото. Вместо него на поле вышел Данил Глебов, который сделал голевую передачу в эпизоде с первым забитым мячом.

Норвежский полузащитник "Ростова" Матиас Норманн сыграл первый матч за "Ростов" с 4 октября. Тогда в матче с "Сочи" (2:4) он получил красную карточку, но после отбытой дисквалификации не принимал участия в играх из-за травмы. Во встрече с "Рубином" он получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне РПЛ, поэтому он пропустит матч следующего тура чемпионата.

В турнирной таблице РПЛ "Ростов" поднялся на пятое место, набрав 26 очков. "Рубин" с 21 очком располагается на 10-й строчке.

В следующем туре "Ростов" 28 ноября примет московское "Динамо", "Рубин" днем позже на своем поле сыграет с московским ЦСКА.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1ЦСКА15102328-1132
2Зенит1594232-1231
3Спартак1585225-1629
4Динамо1583421-1227
5Ростов1582518-1526
6Сочи1566323-2124
7Ахмат1573519-1824
8Локомотив1573516-1624
9Краснодар1563624-1821
10Рубин1563621-2221
11Урал1537511-1516
12Арсенал1534817-2713
13Тамбов1533911-1812
14Химки1433815-2512
15Ротор151597-238
16Уфа141498-277

 

Теги
Российский футбол
Итоговый турнир ATP
Медведев проиграл первый сет в финале Итогового турнира ATP против Тима
Австриец победил в сете со счетом 6:4
Читать полностью