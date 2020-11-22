Глава МОК Бах: спорт способен спасать жизни

ТАСС, 22 ноября. Спорт способен спасать жизни, во время пандемии коронавируса стало ясно, насколько он важен для здоровья. Такое мнение на саммите лидеров стран Группы двадцати (G20) высказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментарий которого приводит пресс-служба МОК.

"Спорт может спасать жизни. Во время кризиса с коронавирусом мы все убедились, насколько спорт важен для физического и психического здоровья. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала это, подписав соглашение о сотрудничестве с МОК. В соответствии с этим соглашением ООН, ВОЗ и МОК начали совместную кампанию под названием "Здоровые вместе", направленную на распространение проектов на международном уровне, кроме того, мы готовимся внести свой вклад во всемирную кампанию за вакцинацию", - сказал Бах.

"Мы извлекли один важный урок из этого кризиса: нам нужно больше солидарности. Больше солидарности внутри обществ и между обществами. Вскоре мы отметим эту демонстрацию солидарности на перенесенных Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Эти Олимпийские игры с участием всех 206 национальных олимпийских комитетов и олимпийской сборной беженцев направят мощный сигнал солидарности, стойкости и единства человечества во всем нашем разнообразии", - добавил глава МОК.

Также Бах попросил участников саммита поддержать политический нейтралитет Олимпийских игр и МОК: "Я смиренно обращаюсь к вам с просьбой поддержать политический нейтралитет, позволяющий нам сделать Олимпийские и Паралимпийские игры великим символом глобальной солидарности без дискриминации".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - 25 августа по 6 сентября.