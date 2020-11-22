Поединок за титул чемпиона UFC между Яном и Стерлингом отменен

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом отменен. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к команде Яна.

Чемпион из Сибири. Петр Ян нокаутировал Альдо и завоевал титул UFC

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По словам президента промоушена Дэйны Уайта, бой планировалось провести 12 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе.

"Бой не состоится. Новых дат пока нет. Можно назвать причины отмены боя "личными", - сказал собеседник агентства.

Яну 27 лет, он стал чемпионом UFC в легчайшем весе 13 июля, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В активе россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах (ММА). На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.