{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Абдо отказался от претензий в избиении к бойцу Адаму Яндиеву

Яндиев в ходе конфликта 13 ноября нанес Абдо травмы
Адам Яндиев (слева) на допросе МВД России/ТАСС
Описание
Адам Яндиев (слева) на допросе
© МВД России/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Друг российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова Руслан Абдо отказался от претензий к бывшему участнику Асолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адаму Яндиеву в нанесении побоев. Об этом Абдо сообщил ТАСС.

На эту тему

"Мы пожали руки. Я напишу заявление, что претензий не имею. Здоровье уже лучше, нахожусь дома", - сказал Абдо.

Яндиев в ходе конфликта 13 ноября нанес Абдо травмы, в частности перелом носа и сотрясение мозга. Впоследствии Абдо написал заявление в полицию.

Вторым потерпевшим был признан Харитонов, который также написал заявление в полицию. Полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Яндиев, считают правоохранительные органы, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и его друга Абдо во дворце спорта "Лужники".

Теги
Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
Итоговый турнир ATP
Медведев проиграл первый сет в финале Итогового турнира ATP против Тима
Австриец победил в сете со счетом 6:4
Читать полностью