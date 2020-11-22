Медведев сравнял счет по сетам в финале Итогового турнира ATP против Тима

ТАСС, 22 ноября. Россиянин Даниил Медведев выиграл второй сет в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне против австрийца Доминика Тима.

Россиянин победил в сете со счетом 7:6 (7:2) за 1 час 1 минуту. Первый сет выиграл Тим - 6:4.

Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем восьми титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.