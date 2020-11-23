Тарпищев отметил прогресс Медведева, победившего на Итоговом турнире ATP

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев, одержавший волевую победу в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, прогрессирует в своем развитии. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Волевая победа, Даниил идет по восходящей, молодец. Отлично выступил в этом году, - сказал Тарпищев. - В прошлом году он не провалил дебют на Итоговом турнире, а как Рублев сейчас, просто не справился с дополнительным грузом ответственности".

"Даня молодец, растет, и есть куда. До 21 "Большого шлема" Федерера далеко - непочатый край задач", - добавил Тарпищев.

24-летний россиянин занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем восьми титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал Федерер - шесть раз. Российские теннисисты не побеждали на турнире с 2009 года, когда победил Николай Давыденко, который также выходил в финал в 2008 году. Помимо него за титул в 1997 году боролся Евгений Кафельников, но уступил в решающем матче американцу Питу Сампрасу.