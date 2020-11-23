Чесноков: Даниил Медведев может подняться на первую строчку рейтинга ATP в следующем году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев в следующем году может подняться на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), если сохранит уровень игры, показанный на Итоговом турнире. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В финальном матче Итогового турнира ATP Медведев со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 одержал победу над австрийцем Домиником Тимом, который является третьей ракеткой мира. На пути к финалу оба теннисиста обыграли серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, занимающих первые две строчки рейтинга ATP.

"Медведев провел феноменальный турнир и финальный матч, на одном турнире он победил первую ракетку мира, вторую и третью, - сказал Чесноков. - Каждое очко в финале игралось на пределе возможностей, оба спортсмена выложились и показали невероятную игру. Я не знаю, что можно сделать, чтобы сыграть еще лучше. Я думаю, что оба теннисиста показали предел возможностей на данный момент".

"Если Даниил будет играть так, как в конце этого года, то он реально может взойти на первую строчку рейтинга в следующем году. Я видел, как он пашет, это каторжная работа. Медведев - реально пахарь", - добавил собеседник агентства.

Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.