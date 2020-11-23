Тим признался, что ему было приятно сыграть с Медведевым в финале Итогового турнира ATP

ТАСС, 23 ноября. Австрийцу Доминику Тиму было приятно сыграть с россиянином Даниилом Медведевым в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне. Об этом Тим заявил в интервью после матча.

В воскресенье Медведев впервые в карьере стал победителем Итогового турнира, обыграв Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

"Конечно, я разочарован. У Даниила был потрясающий матч, поздравляю его с прекрасным сезоном. Надеюсь, что у нас еще будут прекрасные матчи друг с другом. Мне было приятно сыграть с ним", - сказал Тим.

24-летний Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.

Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, выигравшим Итоговый турнир ATP, после Николая Давыденко, праздновавшего победу в 2009 году.