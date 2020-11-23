Александр Медведев: Даниил Медведев победил за счет характера на Итоговом турнире ATP

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне показал отличную технику и победил за счет характера. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор теннисного турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев.

В воскресенье Медведев стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале австрийца Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

"Потрясающая игра и волевая победа нашего теннисиста. Казалось бы, Тим контролирует игру, но Даниил показал не только технику, но и характер, такие победы без характера не достаются, - сказал Медведев. - Хочется поздравить наш теннис - впервые за долгие годы два теннисиста играли в Итоговом турнире, Медведев победил. Приятно, что в этом году он играл у нас на турнире в Петербурге, а в прошлом - побеждал".

Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, выигравшим Итоговый турнир ATP, после Николая Давыденко, праздновавшего победу в 2009 году.