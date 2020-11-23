Даниил Медведев назвал победу в финале Итогового турнира ATP одной из лучших в карьере

ТАСС, 23 ноября. Россиянин Даниил Медведев считает победу в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) одной из лучших в своей карьере. Об этом спортсмен заявил в эфире телеканала Eurosport.

Ранее Медведев в решающем матче обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

"Матч получился потрясающим, одна из лучших моих побед в карьере, три сета против такого игрока. Поздравляю Тима с тем, чего он достиг в этом сезоне, он уже в учебниках по теннису. Надеюсь, у нас будет много матчей на больших турнирах", - сказал Медведев.

24-летний Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона. Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, выигравшим Итоговый турнир ATP, после Николая Давыденко, праздновавшего победу в 2009 году.