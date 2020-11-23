Даниил Медведев рад, что последний Итоговый турнир ATP в Лондоне выиграл россиянин

ТАСС, 23 ноября. Россиянин Даниил Медведев очень рад, что первый и последний Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне удалось выиграть российским спортсменам. Об этом он рассказал в эфире телеканала Eurosport .

Ранее Медведев в решающем матче обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Итоговый турнир проводился в Лондоне с 2009 по 2020 год. С 2021 по 2025 год он будет проходить в итальянском Турине. Первым победителем турнира в Лондоне стал россиянин Николай Давыденко.

"Давыденко был первым кто тут победил, я помню это. Он обыграл лучших в мире, показал нереальный теннис. Очень рад, что удалось закрыть российским флагом последний турнир именно в Лондоне", - сказал Медведев.

"Дальше буду отдыхать, может быть никуда не поеду. Я думаю просто дома отдохнуть с женой, хорошо провести время. Сезон был короче, но все равно был тяжелый. Неделями подряд тренировались и играли", - добавил спортсмен.

24-летний Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.