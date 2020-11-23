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Футбол в Испании

"Валенсия" отыгралась со счета 0:2 в матче с "Алавесом". Черышев вышел в стартовом составе

Российского полузащитника заменили на 58-й минуте

ТАСС, 23 ноября. "Алавес" сыграл вничью с "Валенсией" со счетом 2:2 в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

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В начале матча "Алавес" забил два гола - отличились Химо Наварро (2-я минута) и Лукас Перес (16). "Валенсия" отыгралась во втором тайме, забив два мяча в течение четырех минут. Авторами голов стали Ману Вальехо (73) и Уго Гильямон (77).

Полузащитник сборной России и "Валенсии" Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте, вместо него вышел Вальехо.

В турнирной таблице "Алавес" занимает 14-е место, набрав 10 очков, "Валенсия" с 12 очками идет восьмой. В следующем туре "Алавес" в гостях сыграет с "Реалом", "Валенсия" примет "Атлетико". Оба матча пройдут 28 ноября.

Результаты других матчей игрового дня

  • "Эйбар" - "Хетафе" - 0:0;
  • "Кадис" - "Реал Сосьедад" - 0:1;
  • "Гранада" - "Вальядолид" - 1:3.
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