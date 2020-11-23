Символичная победа. Медведев выиграл последний Итоговый турнир ATP в Лондоне

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, завоевав пока главный трофей в своей карьере. В решающем матче россиянин победил австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Для 24-летнего Медведева этот Итоговый турнир стал вторым в карьере. В прошлом сезоне он занял последнее, четвертое место в своей группе, проиграв все три встречи. Перед стартом нынешнего турнира российский теннисист отмечал, что задачей-минимум для него является победа хотя бы в одном матче, что уже стало бы прогрессом по сравнению с прошлым годом.

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Соперниками Медведева по группе стали первая ракетка мира, пятикратный победитель турнира серб Новак Джокович, немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман. На этот раз россиянин последовательно обыграл всех своих соперников и с первого места вышел в полуфинал. Вторым в группе стал Джокович, у которого Медведев выиграл со счетом 6:3, 6:3. Не отдал ни одного сета россиянин и в матчах со Шварцманом (6:3, 6:3) и Зверевым (6:3, 6:4). В другой группе с первого места в полуфинал пробился Тим, который обошел титулованного испанца Рафаэля Надаля, третьим стал прошлогодний победитель турнира грек Стефанос Циципас, замкнул таблицу дебютант Итогового турнира россиянин Андрей Рублев. В полуфинале Медведев смог прервать свою неудачную серию против Надаля, одержав первую победу над грозным соперником - 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, ранее испанец трижды обыгрывал россиянина. В другом полуфинале Тим оказался сильнее Джоковича. Таким образом, по ходу турнира Медведев, занимающий четвертое место в рейтинге ATP, смог обыграть всех представителей первой тройки - Джоковича, Надаля и Тима, он стал первым теннисистом в истории турнира, кто смог добиться такого достижения. Ранее победить всех из первой тройки на одном турнире под эгидой ATP удавалось аргентинцу Давиду Налбандяну (Мадрид, 2007), Джоковичу (Монреаль, 2007) и немцу Борису Беккеру (Стокгольм, 1994). Тим же проиграл второй финал Итогового турнира подряд, однако в очном противостоянии с Медведевым он по-прежнему лидирует - 3:2. Турнир покидает Лондон После игры Медведев назвал победу в Лондоне главной в карьере на данный момент и символичной. Итоговый турнир проводился в столице Великобритании с 2009 по 2020 год, как минимум следующую пятилетку он проведет в итальянском Турине. Первым победителем соревнований в Лондоне стал россиянин Николай Давыденко. "Давыденко был первым, кто тут победил, я помню это. Он обыграл лучших в мире, показал нереальный теннис. Очень рад, что удалось закрыть российским флагом последний турнир именно в Лондоне", - сказал Медведев.

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Тим в свою очередь признался, что ему было приятно сыграть с Медведевым в финале. "Конечно, я разочарован. У Даниила был потрясающий матч, поздравляю его с прекрасным сезоном. Надеюсь, что у нас еще будут прекрасные матчи друг с другом. Мне было приятно сыграть с ним", - отметил австриец. Россиянин теперь является обладателем девяти титулов на турнирах АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для него является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подчеркнул, что несмотря на красивую и волевую победу в Лондоне, Медведеву еще есть к чему стремиться. "Волевая победа, Даниил идет по восходящей, молодец. Отлично выступил в этом году, - сказал Тарпищев ТАСС. - В прошлом году он не провалил дебют на Итоговом турнире, а как Рублев сейчас, просто не справился с дополнительным грузом ответственности". "Даня молодец, растет, и есть куда. До 21 "Большого шлема" Федерера далеко - непочатый край задач", - добавил Тарпищев. По количеству побед на турнирах серии Большого шлема швейцарец Роджер Федерер делит первое место с Надалем (по 20). Медведев смеется над критиками В прошлом году Медведев на Итоговом турнире сумел выиграть лишь один сет. В этом году, еще две недели назад, Медведев не имел трофеев и побед над игроками из первой десятки мирового рейтинга. Но сперва была победа на "Мастерсе" в Париже, а теперь - в Лондоне, и победная серия российского теннисиста уже составляет десять матчей.

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Сам Медведев в разговоре с ТАСС после финала сказал, что не переживал по поводу критики в непростые моменты: "Работы много, и мы с тренером постоянно пытаемся совершенствоваться, и он в каких-то случаях тоже. Работа идет, иногда она дает свои плоды, иногда нет, но было очень смешно читать комментарии и сообщения в "директ" соцсетей, что мне надо менять, как менять, и как я перестал прогрессировать". "Могу пообещать, что тренироваться будут изо всех сил. Играть, бороться - как на этом турнире. Не всегда просто, не всегда получается, но, надеюсь, буду радовать болельщиков", - добавил Медведев. Генеральный директор теннисного турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев, говоря о победе однофамильца, отметил его характер. "Казалось бы, Тим контролирует игру, но Даниил показал не только технику, но и характер, такие победы без характера не достаются, - сказал Медведев ТАСС. - Хочется поздравить наш теннис - впервые за долгие годы два теннисиста играли в Итоговом турнире, Медведев победил. Приятно, что в этом году он играл у нас на турнире в Петербурге, а в прошлом - побеждал". "Медведев может стать первым" Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал уверенность, что Медведев уже в следующем году может стать первой ракеткой мира: "Если Даниил будет играть так, как в конце этого года, то он реально может взойти на первую строчку рейтинга в следующем году. Я видел, как он пашет, это каторжная работа. Медведев - реально пахарь".

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