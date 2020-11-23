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НХЛ

NHL Network поставила Василевского на первое место в топ-10 вратарей

Также в рейтинг попал Антон Худобин
Андрей Василевский AP Photo/Michael Owen Baker
Описание
Андрей Василевский
© AP Photo/Michael Owen Baker

ТАСС, 23 ноября. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский занял первое место в топ-10 рейтинга голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент. Рейтинг составлен по версии официальной телесети лиги NHL Network и опубликован на ее странице в Twitter.

Второе место занял финский вратарь "Бостона" Туукка Раск, третье - американец Коннор Хеллебайк из "Виннипега". В топ-10 рейтинга также вошли американец Бен Бишоп ("Даллас", 4), канадец Джордан Биннингтон ("Сент-Луис", 5), канадец Кэри Прайс ("Монреаль", 6), канадец Дарси Кемпер ("Аризона", 7), швед Робин Ленер ("Вегас", 8), швед Якоб Маркстрём ("Калгари", 9) и россиянин Антон Худобин ("Даллас", 10).

Василевскому 26 лет, он был выбран "Тампой" на драфте 2012 года под 19-м номером. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 260 матчей, одержав 159 побед. В плей-офф на его счету 58 встреч и 33 победы. В прошедшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году выиграл приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ - "Везина Трофи", в прошедшем сезоне занял третье место в голосовании, награда досталась Хеллебайку.

Худобину 34 года. Вместе с "Далласом" он дошел до финала Кубка Стэнли в минувшем сезоне, где его команда в шести матчах уступила "Тампе".

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