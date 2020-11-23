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ATP

Даниил Медведев завершил сезон на четвертом месте рейтинга ATP, Рублев - восьмой

Первое место по итогам года в шестой раз занял Новак Джокович, повторив рекорд Пита Сампраса

ТАСС, 23 ноября. Россиянин Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

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Медведев в воскресенье стал победителем Итогового турнира ATP, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.

На первом месте соревновательный год закончил серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает Тим. Первую пятерку замыкает швейцарец Роджер Федерер. Россиянин Андрей Рублев, который на Итоговом турнире не смог выйти из группы, сохранил восьмое место в рейтинге.

Джокович сравнялся с американцем Питом Сампрасом, который рекордные шесть раз заканчивал год первой ракеткой мира. Серб возглавлял рейтинг ATP по итогам сезонов 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 годов.

Рейтинг АТР от 23 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 030 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;

3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 8 470;

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5 925;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5 525;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4 119;

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 455;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3 075...

20 (20). Карен Хачанов (Россия) - 2 245.

Теги
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