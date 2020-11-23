Давыденко: Медведев выиграл Итоговый турнир ATP благодаря тактической гибкости

В финальном матче Итогового турнира ATP Медведев со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 одержал победу над австрийцем Домиником Тимом, который является третьей ракеткой мира. На пути к финалу оба теннисиста обыграли серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, занимающих первые две строчки рейтинга ATP.

"Медведев был тактически гибок. Со своими тренерами они использовали разные тактические моменты игры с разными игроками. Получилось, что с Тимом прошла выбранная тактика, полуфинал с Надалем проходил по-другому. Он набрал оптимальную форму и реализовал все, что нужно", - отметил Давыденко.

Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона. Турниры серии Большого шлема в мужском одиночном разряде проходят в пятисетовом формате.

"В пятисетовых матчах сложнее держать концентрацию. И психологически, и физически сложнее держать себя более долгое время. Но, мне кажется, что сейчас Медведев уже готов к этому (победам в пятисетовых матчах). Физически он готов, но я не знаю, хватит ли у него моральных сил выдерживать концентрацию", - сказал Давыденко.

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всего побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов обладателем титула ранее становился только Давыденко в 2009 году, который также выходил в финал турнира в 2008 году. Помимо него, за трофей в 1997 году боролся Евгений Кафельников, но уступил в решающем матче американцу Питу Сампрасу.