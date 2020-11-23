Перенесший коронавирус Салах возобновит тренировки с "Ливерпулем" в понедельник

"В воскресенье у него был отрицательный тест, сейчас у него уже все хорошо в плане тестирования, - сказал Клопп. - В понедельник у нас пройдут тесты от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), уверен, что он пройдет и их тоже. С понедельника он уже будет тренироваться в общей группе. В течение двух дней он будет дважды протестирован, как и все остальные".

В среду "Ливерпуль" проведет матч четвертого тура Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты".