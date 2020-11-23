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Футбол в Англии

Перенесший коронавирус Салах возобновит тренировки с "Ливерпулем" в понедельник

В воскресенье у форварда уже был отрицательный тест
Мохаммед Салах EPA-EFE/KHALED ELFIQI
Описание
Мохаммед Салах
© EPA-EFE/KHALED ELFIQI

ТАСС, 23 ноября. Нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах, переболевший COVID-19, присоединится к общей тренировочной группе в понедельник. Об этом сообщил главный тренер команды Юрген Клопп, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

13 ноября пресс-служба сборной Египта сообщила, что Салах заразился коронавирусом. Позднее тест на коронавирус 29-летнего футболиста вновь показал положительный результат.

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"В воскресенье у него был отрицательный тест, сейчас у него уже все хорошо в плане тестирования, - сказал Клопп. - В понедельник у нас пройдут тесты от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), уверен, что он пройдет и их тоже. С понедельника он уже будет тренироваться в общей группе. В течение двух дней он будет дважды протестирован, как и все остальные".

В среду "Ливерпуль" проведет матч четвертого тура Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты".

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