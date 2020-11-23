Чемпионат России по сноуборду отменен из-за коронавируса

ТАСС, 23 ноября. Чемпионат России по сноуборду 2020 года не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России (ФСР).

"Мы до последнего старались сохранить возможность провести эти соревнования. Но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены их отменить, - сказал президент ФСР Денис Тихомиров. - Сейчас наш приоритет - это снижение риска для здоровья спортсменов и персонала, мы должны обеспечить их максимальную безопасность".

Соревнования в параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте были запланированы на 22-26 декабря в Миассе (Челябинская область). 23-26 декабря в Таштаголе (Кемеровская область) спортсмены должны были выступить в сноуборд-кроссе.