РФС: Москалев должен был назначить пенальти в ворота "Краснодара" в матче с "Зенитом"

ТАСС, 23 ноября. Главный арбитр встречи 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" - "Краснодар" Владимир Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей в одном из эпизодов матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

Согласно решению комиссии, Москалев должен был назначить одиннадцатиметровый на 56-й минуте встречи после касания ногой в штрафной площади защитником краснодарцев Александром Мартыновичем головы полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева. Несмотря на то, что тот первоначально сыграл в мяч, факт касания ногой головы соперника является фолом и должен быть назначен пенальти.

Матч прошел в Санкт-Петербурге 8 ноября и завершился со счетом 3:1 в пользу "Зенита". По итогам первого круга петербургский клуб занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко.