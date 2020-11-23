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Футбол в России

ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче с "Динамо"

Встреча 11-го тура Российской премьер-лиги прошла 18 октября
Болельщики ЦСКА Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Болельщики ЦСКА
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал футбольный клуб ЦСКА на 200 тысяч рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил признать футбольный клуб ЦСКА виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей", - сказала представитель суда.

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По версии Роспотребнадзора, 18 октября на матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между ЦСКА и "Динамо" на стадионе армейцев были допущены нарушения социального дистанцирования, а некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.

Ранее Тушинский районный суд оштрафовал на 300 тыс. рублей "Спартак" за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче чемпионата России с петербургским "Зенитом".

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