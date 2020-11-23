ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче с "Динамо"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал футбольный клуб ЦСКА на 200 тысяч рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил признать футбольный клуб ЦСКА виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей", - сказала представитель суда.