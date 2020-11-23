ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушение санитарных норм на матче с "Динамо"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал футбольный клуб ЦСКА на 200 тысяч рублей за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд постановил признать футбольный клуб ЦСКА виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей", - сказала представитель суда.
По версии Роспотребнадзора, 18 октября на матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между ЦСКА и "Динамо" на стадионе армейцев были допущены нарушения социального дистанцирования, а некоторые болельщики пренебрегали средствами индивидуальной защиты.
Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.
Ранее Тушинский районный суд оштрафовал на 300 тыс. рублей "Спартак" за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче чемпионата России с петербургским "Зенитом".