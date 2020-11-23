Кубок мира по самбо в Москве пройдет без зрителей

ТАСС, 23 ноября. Кубок мира по самбо "Мемориал А. А. Харлампиева", который пройдет в декабре в Москве, состоится при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и согласно рекомендациям Роспотребнадзора соревнования пройдут без зрителей", - говорится в сообщении.