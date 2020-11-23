Кубок мира по самбо в Москве пройдет без зрителей

ТАСС, 23 ноября. Кубок мира по самбо "Мемориал А. А. Харлампиева", который пройдет в декабре в Москве, состоится при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и согласно рекомендациям Роспотребнадзора соревнования пройдут без зрителей", - говорится в сообщении.
Турнир пройдет с 18 по 19 декабря на МСА "Лужники". В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов и представителей национальных федераций в составе делегаций из 15 стран мира.
Кубок мира "Мемориал А. А. Харлампиева" назван в честь одного из основателей самбо - Анатолия Харлампиева. Соревнования были учреждены в 1980 году. С 1983 года за победу на Кубке мира спортсмены получают звание мастера спорта международного класса.