КХЛ назвала лучших игроков недели

ТАСС, 23 ноября. Чешский нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан лучшим форвардом 11-й недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На прошедшей неделе Яшкин вместе с командой одержал три победы в трех матчах, набрав 7 очков (5 шайб + 2 передачи). В домашней игре с рижским "Динамо" (6:1) он записал на свой счет хет-трик, в гостевой встрече с челябинским "Трактором" (5:2) он оформил дубль.

Лучшим защитником признан Вилле Покка из омского "Авангарда". На счету финна гол и передача в двух победных матчах на прошлой неделе. Гол в ворота хабаровского "Амура" (3:2) стал для клуба победным. Общий показатель полезности защитника составил "+3", в среднем он проводил на льду 24 минуты 7 секунд.

Лучшим голкипером признан Иван Бочаров из московского "Динамо". В одном из трех победных матчей команды он отыграл "на ноль". Всего по его воротам было нанесено 78 бросков, из которых он отразил 96,15%.

Лучшим новичком недели стал 20-летний Андрей Чивилев из нижнекамского "Нефтехимика". Голы в матчах против ЦСКА (2:4) и "Спартака" (5:2) стали для него, соответственно, первым и вторым в КХЛ, шайба в ворота красно-белых оказалась победной. Нападающий нижнекамского клуба в среднем проводил на льду 11 минут 38 секунд.