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ATP

Даниил Медведев заявил, что при Джоковиче и Надале сложно стать первой ракеткой мира

Российский теннисист закончил год на четвертом месте в мировом рейтинге
Даниил Медведев EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ANDY RAIN

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пока играют серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, занять первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) будет сложно. Такое мнение ТАСС по видеосвязи высказал победитель Итогового турнира ATP россиянин Даниил Медведев.

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24-летний Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге. В активе россиянина 8 470 очков. 33-летний Джокович занимает первое место (12 030), 34-летний Надаль - второе (9 850).

"До первой строчки далеко. Чтобы стать первой ракеткой мира, надо провести сезон лучше, чем все остальные: иногда для этого хватает и 8 000 очков, а иногда и 12 000 мало, - сказал Медведев. - Все зависит от меня, чем больше для меня будет таких турниров, как в Париже и в Лондоне, тем больше шансов возглавить рейтинг ATP. Но с Рафой, Роджером [Федерером] и Новаком это очень тяжело [сделать], но буду стараться".

В воскресенье в финале Итогового турнира ATP в Лондоне Медведев обыграл австрийца Доминика Тима.

Теги
Надаль, РафаэльДжокович, НовакATPМедведев, Даниил Сергеевич
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