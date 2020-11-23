Даниил Медведев заявил, что при Джоковиче и Надале сложно стать первой ракеткой мира

24-летний Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге. В активе россиянина 8 470 очков. 33-летний Джокович занимает первое место (12 030), 34-летний Надаль - второе (9 850).

"До первой строчки далеко. Чтобы стать первой ракеткой мира, надо провести сезон лучше, чем все остальные: иногда для этого хватает и 8 000 очков, а иногда и 12 000 мало, - сказал Медведев. - Все зависит от меня, чем больше для меня будет таких турниров, как в Париже и в Лондоне, тем больше шансов возглавить рейтинг ATP. Но с Рафой, Роджером [Федерером] и Новаком это очень тяжело [сделать], но буду стараться".

В воскресенье в финале Итогового турнира ATP в Лондоне Медведев обыграл австрийца Доминика Тима.