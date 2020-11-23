СМИ: футболисты "Зенита" Азмун, Дриусси и Малком отправились в Рим на матч ЛЧ с "Лацио"

ТАСС, 23 ноября. Футболисты российского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Малком вместе с командой отправились в Рим на предстоящий матч Лиги чемпионов против итальянского "Лацио". Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Азмун и Дриусси из-за проблем со здоровьем не появлялись на поле с октября. Малком принял участие в субботнем матче чемпионата России против грозненского "Ахмата" (2:2), появившись после травмы впервые с 3 октября.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Лацио" и "Зенитом" пройдет во вторник, начало - 23:00 мск. Команда Сергея Семака замыкает таблицу группы F с одним очком в трех матчах.