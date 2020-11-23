Харитонова могли выписать в пятницу, однако нахождение в больнице было продлено.

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Сергей выписан из больницы", - сообщили в команде спортсмена.

13 ноября Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы.

Полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.