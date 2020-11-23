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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Харитонов планирует 24 ноября провести пресс-конференцию в Москве

В понедельник боец был выписан из больницы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов планирует во вторник провести пресс-конференцию по ситуации с Адамом Яндиевым. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Сергей планирует во вторник провести пресс-конференцию", - сказал собеседник агентства.

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Харитонов выписан из больницы

13 ноября Харитонов был избит бойцом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. В понедельник боец был выписан из больницы.

Полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам "а" и "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
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