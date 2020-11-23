Мусаев: матч с "Севильей" будет важным для "Краснодара" в борьбе за выход из группы ЛЧ

ТАСС, 23 ноября. Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу с "Севильей" будет многое решать для "Краснодара" в борьбе за выход в плей-офф турнира. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

"Завтра многое будет решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов, - сказал Мусаев. - Мы не строим планов на три матча, идем от игры к игре. Завтра самый важный матч для нас".

В первом круге "Севилья" на своем поле победила "Краснодар" со счетом 3:2. "Мы понимаем, что нам нужно улучшить, и завтра попытаемся не допустить тех ошибок, которые были в предыдущем матче, - сказал главный тренер. - Я уверен, что мы отдадим все силы для того, чтобы добиться максимально положительного результата. Мы разобрали ошибки в обороне, надеюсь, что завтра будем действовать более надежно, чем в Испании".

Встречу в Севилье из-за болезни пропустили полузащитник Реми Кабелла и нападающий Евгений Марков. "Радует, что игроки вышли, но нужно еще немного времени, чтобы они набрали кондиции", - заключил Мусаев.

После трех туров в группе Е "Краснодар", как и французский "Ренн", набрал одно очко. В активе "Севильи" и английского "Челси" по семь очков.