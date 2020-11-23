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Летние олимпийские виды спорта

Аминов: результаты мужской сборной РФ по современному пятиборью нужно серьезно подтянуть

В понедельник состоялась отчетно-выборная конференция Федерации современного пятиборья России, на которой Аминов был переизбран на пост президента организации
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Вячеслав Аминов, единогласно переизбранный на пост президента Федерации современного пятиборья России (ФСПР), намерен уделить самое серьезное внимание состоянию дел в мужской национальной команде, которая в последние годы не совсем оправдывает надежды болельщиков и руководства организации. Об этом он сообщил ТАСС.

23 ноября состоялась отчетно-выборная конференция Федерации современного пятиборья России, на которой Аминов был переизбран на пост президента организации.

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"Мы были обязаны провести выборную конференцию, не дожидаясь Олимпийских игр, - сказал Аминов. - Федерации под моим руководством предстоит решить еще немало важных задач. Нам нужно серьезно подтянуть результаты мужской сборной России. Хотя у нас есть очень сильные юниорская и кадетская команды, которые за этот год активно тренировались и серьезно прибавили в мастерстве".

Российские пятиборцы последний раз выигрывали медали чемпионата мира в олимпийской дисциплине (личном турнире) в 2016 году в Москве, когда Александр Лесун стал обладателем серебряной награды. На трех последующих мировых первенствах россияне в индивидуальном первенстве оставались без наград. На чемпионатах Европы в этом виде программы российские спортсмены последний раз выигрывали награды в 2017 году, когда Лесун занял первое место на турнире в Минске.

"Мы очень большое внимание продолжим уделять развитию нашего вида спорта в регионах, будем привлекать регионы к организации и участию в Кубке Верховного главнокомандующего ВС РФ, - отметил собеседник ТАСС. - Продолжим развивать направления триатла и биатла (триатл включает в себя плавание, бег и стрельбу, биатл - плавание и бег, соревнования проводятся в непрерывном режиме без остановок между видами - прим. ТАСС). И самое важное, мы совместно с Олимпийским комитетом России продолжим развивать городской тур по лазер-рану (бег и стрельба) по всем регионам страны".

Открытие первого в мире музея современного пятиборья

"В этом году мы открыли на севере Москвы крупнейший в мире пятиборный комплекс, который является уникальным спортивным сооружением, в декабре там же должен начать работу первый в мире музей современного пятиборья, - сказал Аминов. - Наш осенний турнир по современному пятиборью в спортивной дисциплине "двоеборье" (бег и стрельба) получил статус соревнования на Кубок Верховного главнокомандующего ВС РФ. Мы обязательно проведем его в следующем году. Планировали его первоначально на 21 ноября, но эпидемиологическая ситуация в Москве пока очень сложная и проводить турнир без зрителей было бы неправильно".

Предполагается, что в Кубке Верховного главнокомандующего ВС РФ примут участие члены сборной России по современному пятиборью, представители спецназа Министерства обороны РФ, Росгвардии, ФСИН и судебных приставов. В будущем в соревнованиях будут принимать участие также бойцы спецназа ФСО и ФСБ.

"Министерство спорта России совместно с администрацией президента РФ сейчас прорабатывает и согласовывает вопрос о присвоении нашему традиционному турниру "Кубок Кремля", который мы проводим уже десять лет, статуса соревнования на Кубок президента Российской Федерации. Надеемся, что это произойдет в следующем году", - заключил Аминов.

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