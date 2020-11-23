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Итоговый турнир ATP

Матыцин поздравил Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире ATP

Министр спорта уверен, что успешное выступление российского теннисиста - это только начало
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев победой на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) поставил яркую точку в завершившемся сезоне. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

В воскресенье Медведев в трех сетах победил австрийца Доминика Тима и впервые в карьере стал победителем Итогового турнира ATP.

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"Поздравляю Даниила Медведева с выдающейся победой на Итоговом турнире ATP, - сказал Матыцин. - Даниил в полной мере реализовал свой потенциал, выиграв все матчи турнира, в том числе одолев таких грандов мирового тенниса, как Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Победой в финале над Тимом Медведев поставил яркую точку в завершившемся сезоне у теннисистов. Уверен, это успешное выступление Даниила - только начало, и мы еще не раз станем свидетелями его побед на самых значимых мировых турнирах".

"Здорово, что в Итоговом турнире ATP принимал участие еще один россиянин - Андрей Рублев. Сегодня в двадцатке лучших теннисистов мирового рейтинга находятся трое россиян - Медведев (4-е место), Рублев (8) и Карен Хачанов (20). Это говорит о высоких позициях российского тенниса. Желаю всем нашим теннисистам здоровья и новых больших побед в карьере", - добавил министр спорта.

24-летний Медведев является победителем девяти турниров АТР.

Теги
РоссияИтоговый турнир ATPМедведев, Даниил СергеевичМатыцин, Олег Васильевич
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