Четыре российских штангиста дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 23 ноября. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала четырех спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Такое решение было принято на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В число наказанных спортсменов вошли Максим Миронов, Мурат Тамазов, Наталья Гришина и Эльвира Исмаева.

У них аннулированы результаты с 2015 по 2019 год. Все они дисквалифицированы на четыре года. Срок дисквалификации Гришиной и Миронова отсчитывается с 21 мая 2020 года, Исмаевой и Тамазова - с 4 декабря 2019 года.

Также аннулированы результаты у Ильи Атнабаева (за 2015 год) и Олега Ивлева (с 2015 по 2017 год).