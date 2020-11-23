Умер тренер олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Немова Евгений Николко

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Личный тренер четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова Евгений Николко скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил ТАСС старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Перед чемпионатом России, который прошел в Пензе в конце октября - начале ноября, Николко был госпитализирован с пневмонией.

"Сегодня нам позвонил директор школы и сказал, что Евгений Григорьевич днем скончался, - сказал Алфосов. - Наша гимнастика понесла очень тяжелую утрату, это был профессионал высшей категории, который очень любил гимнастику, был прекрасным товарищем и отличным семьянином, он своим ученикам и мне в том числе очень много дал. Я не врач, и о причине смерти мне говорить сложно, его положили с воспалением легких, а потом подключили к аппарату ИВЛ, ввели в кому, а сегодня его не стало", - сказал Алфосов.

"Ушел человек, которого любили спортсмены и тренеры. Для нас это огромная потеря. Мы все сопереживаем его близким и родственникам, детям и внукам. Мы все сейчас еще находимся в шоке, пока трудно осознать его уход", - добавил специалист.

С 2005 по 2010 год Николко работал в Центре спортивной подготовки сборных России в должности старшего тренера мужской сборной, был тренером мужской команды России на Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 годов, последние годы работал инструктором - методистом отделения гимнастики СДЮСШОР "Олимп" в Тольятти. Был награжден званием заслуженного тренера России.