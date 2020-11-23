Дания примет все игры женского чемпионата Европы - 2020 по гандболу

ТАСС, 23 ноября. Все матчи женского чемпионата Европы по гандболу 2020 года, который состоится с 3 по 20 декабря, пройдут в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

Планировалось, что чемпионат будет проведен в Дании и Норвегии, однако на прошлой неделе стало известно, что норвежская сторона не сможет принять матчи турнира в связи с распоряжениями властей, продиктованными эпидемиологической ситуацией в стране.

Турнир пройдет в Хернинге и Колдинге. Хернинг примет игры команд групп A (сборные Франции, Дании, Черногории, Словении) и B (сборные России, Швеции, Испании, Чехии). В Колдинге, заменившем норвежский Тронхейм, сыграют команды групп C (сборные Нидерландов, Венгрии, Сербии, Хорватии) и групп D (сборные Румынии, Норвегии, Германии, Польши). По три лучшие команды выйдут во второй групповой раунд, где будут разбиты на две группы по шесть команд. Лучшие из групп А и В попадут в I группу и продолжат выступление в Хернинге, из групп С и D - во II группу, матчи которой состоятся в Колдинге. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, игры плей-офф примет Хернинг.

Расписание игр чемпионата Европы не претерпело изменений. Действующим победителем турнира является команда Франции, россиянки на прошлом турнире завоевали серебряные медали. Российская сборная ни разу в истории не побеждала на чемпионате Европы, в ее активе по две серебряные и бронзовые награды. Чемпионат Европы проводится раз в два года.